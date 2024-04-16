Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

15.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da Çanakkale Gölet bölgesinde bulunan bir ağıl içerisinde, A.B.(E-35) ve Y.D.(E-29)’nin, Veteriner Dairesinden alınmış izinleri olmadığı halde, mezbaha dışında toplam 10 adet kuzuyu kestikleri sırada suçüstü tespit edilmişlerdir. Bahse konu ağıl içerisinde tespit edilen sahiplik teskeresi ve kulak numaraları olmayan toplam 40 adet canlı kuzu ve toplam 10 adet cansız kuzu emare olarak alınmış ve bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.