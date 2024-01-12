Bunlar da ilginizi çekebilir

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Açıklamada, 4 bin 100'ü aşkın binanın hasar gördüğü, 24 bini aşkın kişinin tahliye noktalarında konakladığı, kapanan yollar nedeniyle 2 bin 500 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 215'e yükseldiği bildirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.