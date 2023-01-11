Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyetinin yankıları sürerken eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Jorge Jesus var.

Sarı-lacivertli takımın başında derbi galibiyeti alamayan Portekizli çalıştırıcının, oyuncularının düşük performansından dolayı hayal kırıklığına uğradığı öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, derbi sonrası yakın çevresine yaptığı değerlendirmede, “Bir takımda 7-8 oyuncu kötü performans sergilerse o maçın kazanılması mümkün olmuyor. Takımımın bu kadar kötü performans ortaya koyması benim için hayal kırıklığı. Çalışmalarımız, analizlerimiz ve hazırlıklarımız, her şeyimiz tam. Bir veya iki oyuncunun formu düşük olabilir ama 7-8 kişinin kötü olunca aklımda soru işaretleri oluyor.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Jesus’un, Fenerbahçe’ye gelmeden önce hayran kaldığını açıkladığı ve ıslıklandığı İstanbulspor maçından sonra elinden tutup destek vermeleri için taraftarlara gösterdiği kaleci Altay Bayındır başta olmak üzere bazı isimlerin performansından memnun olmadığı bildirildi. Bu oyuncuların başında Rossi, Serdar Aziz ve Szalai geliyor.

"Galatasaray'ı evinde yenecek güce sahibiz"

Portekizli çalıştırıcının, önce Giresunspor maçında sonra Galatasaray derbisinde yaptığı iki kritik hatayla gol yenmesine sebep olan Serdar Aziz’in formunu beğenmediği kaydedildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; deneyimli hocanın, derbinin ardından “Böylesine kötü performans sonrası değil 3 daha fazla gol de yiyebilirsiniz. Ancak sadece bir maç kaybettik, şampiyonluk iddiamız sürüyor. Biz de Galatasaray’ı kendi sahasında yenebiliriz ve bunu yapacak güce sahibiz.” yorumunda bulunduğu öğrenildi.