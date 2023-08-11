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Maliye Bakanlığı’na UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı’na UBP Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na UBP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu atanmıştı.

Kabinenin UBP kanadından İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy görevden alınmıştı.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümet i kabine sinde bugün yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

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