Politis gazetesi, yetkili bakanların dünkü toplantıda, komite üyelerine risk analizi yapılıp yapılmadığı ve devlet mekanizmasının bir kaza durumuna ne ölçüde hazır olduğu konusunda bilgi verdiğini yazdı.

Çevre Komitesi Başkanı Haralambos Theopemptou’nun, radyoaktif atık sızıntıları konusundaki endişesini dile getirdiğini kaydeden gazete, yapılan bilgilendirme sırasında milletvekillerinin iki konuda “hoş bir sürpriz” yaşadıklarını belirtti.

Rum Tarım Bakanlığı’na bağlı Jeoloji Araştırma Dairesi’nin, nükleer santralin inşa edildiği Mersin bölgesinin, “Doğu Akdeniz'in deprem açısından en güvenli bölgelerinden birinde yer aldığına” dair güvence verdiğini yazan gazete, Sismoloji ve Jeofizik Dairesi Başkanı, jeoloji uzmanı Silvana Pilidis’in de bölgedeki faylarda yoğun sismik aktivite olmadığını söylediğini kaydetti.

Gazete, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Teftiş Dairesi’nin açıklamasına göre, havadaki radyoaktiviteyi tespit etmek için kurulan mevcut sistemin, yakın zamanda denize doğru genişletildiğini ve bu bölgelerdeki radyoaktivitenin sürekli ölçülebilmesi için iki kalıcı deniz istasyonu kurulduğunu yazdı.

Gazete, bu istasyonlarda hem radyoaktivite tespit ekipmanı hem de meteorolojik aletler taşıyan şamandıralar bulunduğunu ve rüzgar yönü, hızı, nem, atmosfer basıncı ve sıcaklık gibi meteorolojik verilerin bilinmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Şamandıralardan birinin adanın batısına, diğerinin de güneydoğusuna yerleştirildiğini belirten gazete, “Türk işgali” nedeniyle kuzey bölgelere şamandıra yerleştirilmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Haberde, ölçüm görünümünün tutarlılığı amacıyla iki ucun kapatılmasının ardından, adanın güneyinde üçüncü bir şamandıra kurulumu yapıldığı ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın çevredeki radyoaktivitenin sürekli izlenmesine yönelik sistemi bulunduğunu; yani havanın, deniz suyunun, barajlardaki suyun ve gıdaların kontrol edildiğini yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin 2015 yılından bu yana, adada veya yurt dışında meydana gelebilecek acil radyolojik veya nükleer olaylara hazırlık ve müdahale konusunda uzmanlaşmış “İlektra Planı”na da işaret edilerek, plan gereği iki yılda bir saha tatbikatı ve saha tatbikatı yapılmadığı zamanlarda iki yılda bir plan tatbikat yapıldığı belirtildi.