Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan Altın Elma isimli kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını anlattı.

Polis, bebeğe kreşte zanlı Brenda Ngange Emade tarafından süt içirilip, gazı çıkarıldıktan sonra solunum arrestinin gerçekleştiğini ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Brenda Ngange Emade’nin 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu yerde kaçak olarak çalıştırıldığının ilk etapta tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti. Polis bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu belirterek, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyip, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.