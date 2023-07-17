Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kaçak su kullanımının hırsızlık suçu olduğunu hatırlattı.

Başkan Şenkul, “Kaçak su kullanmanın hırsızlık suçu olduğunu zannederim ülkemizde yaşayan birçok insan farkında değil. Girne Belediyesi hudutlarında kaçak su kullanımına sıfır tolerans göstereceğimizi defalarca dile getirdik” ifadelerini kullandı.

“Bir grup vatandaş anladığım kadarı ile bizim ciddiyetimizi test ediyor” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bize ceza yazmaktan başka şans bırakmıyorlar. İşin garibi kaçak su kullanımlarının çoğu da lüks konutlarda, havuz dolduruluyor falan… Sadece bugün kesilen ceza miktarı 27 bin TL.”

Şenkul, “Kaçak su kullanan herkes bilsin ki; hem suç işliyor hem şehre yapılacak yatırımların önünü kesiyor hem de ödemediği için hesapsızca harcadığı su yüzünden birçok hemşerisinin su sorunu yaşamasına sebep oluyor. Vatandaşlardan ricam çevresinde kaçak su kullanımı olanları belediyeye ihbar etmeleridir. Fatura ödeyenleri enayi durumuna düşmekten kurtarmak boynumuzun borcudur” açıklamasını yaptı.