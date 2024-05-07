Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç olayla ilgili bulguları aktardı.

Kırgeç, huzurda bulunan zanlıların 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Alayköy'de Mustafa Kemal caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi personeli tarafından yolun kenarında yürümekte olan A.H., S.A. ve A.Z.’nin yapılan muhaceret kontrollerinde A.H.’nin 26 Ocak 2023 tarihinden itibaren 467 gün, S.A.’nın 2 Kasım 2023 tarihinden itibaren 218 gün ve A.Z.’nin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 553 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespite dildiğini söyledi.

Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve yasal statülerinin de göz önüne alınarak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yasal statülerini de dikkate alarak 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.