Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların 14 Haziran 2025 tarihinde Surlariçi bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildiklerini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Sohidol Islam'in 20.06.2023 tarihinde KKTC'ye 30 günlük ön izin vizesi ile geldiğini ve 20.07.2023 tarihinden itibaren toplam 695 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı. Polis Akibul Islam'in 07.07.2024 tarihinden itibaren 324 gün, Alamgir Howladr’ın 26.09.2024 tarihinden itibaren 261 gündür, Pakistanlı Adnan Khan'ın 13.05.2024 tarihinden itibaren 367 gündür, Muhammad Tanveer'in 30.04.2024 tarihinden itibaren 410 gündür K.K.T.C'de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını iç işleri bakanlığından alınması gereken ifadeler ve ihraç emri için yapılacak olan yazışmalar olduğunu ifade ederek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların nerelerde çalıştıklarının da soruşturulması gerektiğini belirterek, talep edilen 3 gün ek süreyi onayladı.