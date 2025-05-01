Kacır, “Kuzey Kıbrıs'ın refahını artırırken, bir yandan da haksız izolasyonların teknoloji çağında artık tümüyle anlamsız olduğunu tüm dünyanın görmesini sağlayabiliriz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in resmi açılış töreninde konuşma yaptı.

Konuşmasında Anavatan Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne selam getirdiklerini belirten Kacır, “Bugün her zaman olduğu gibi yüreklerimiz bir. Anavatan Türkiye ve kardeşimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yine biriz beraberiz. Emperyal güçlerin, uluslararası aktörlerin on yıllardır sürdürdüğü inkar politikasına inat. El ele, omuz omuza, tek yürek, tek bileğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yılında TEKNOFEST’in Lefkoşa’da düzenlenmesinin, Türkiye’nin Kıbrıs davasına verdiği önemin ve adadaki ebedi Türk varlığının göstergesi olduğunu vurgulayan Kacır, Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ı rahmetle andı, şehit ve gazilere minnet duygularını dile getirdi.

- "İki devletli çözüm yakındır"

"Bu güzel adada kalıcı barış ve istikrar yakındır, Kıbrıs Türkü'nün haklarının teslim edilmesi, iki devletli çözüm yakındır." diyen Kacır, tarihin akışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirterek, alışılagelmiş küresel düzenin çatırdadığına, güç dengelerinin değiştiğine işaret etti.

Konuşmasında Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirten Kacır, “Artık yeni bir döneme adım attık. Bu dönemin adı Türkiye Yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin, Türk dünyasının, Kıbrıs Türkü’nün yüzyılıdır” dedi.

Kacır, Türkiye'nin artık başkalarının yazdığı senaryolarda rol alan değil, oyun kuran ve oyun bozan bir ülke olduğunu söyleyerek, bu gücün ardında yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin büyük katkısı olduğunu vurguladı.

KKTC’nin teknolojide de öncü bir bölge haline gelebileceğini kaydeden Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"İşte bu TEKNOFEST'te düzenlediğimiz 6 yarışmaya katılan 47 bin gencin heyecanı, aydınlık yarınların müjdecisidir. Arzumuz, bu heyecanın KKTC'de sürmesidir. Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte bilişim adası yapabiliriz. 100 binden fazla üniversite öğrencisiyle, eşsiz güzellikleriyle bu topraklar dünyanın dört bir yanına hizmet sunacak bilişimcilerin, teknoloji girişimlerinin adresi olabilir. İnsanımızın, imal ettiğimiz ürünlerin dünyaya erişimini kısıtlayabileceğini sananlar, ürettiğimiz, işlediğimiz, değer kattığımız veriye, dijital ürün ve hizmetlere 'dur' diyemezler. Böylelikle bir yandan Kuzey Kıbrıs'ın refahını artırırken, bir yandan da haksız izolasyonların teknoloji çağında artık tümüyle anlamsız olduğunu tüm dünyanın görmesini sağlayabiliriz.”

Kacır, AR-GE ve inovasyon alanında elde edilen birikimi KKTC ile paylaşmaya hazır olduklarını da vurgulayarak, “106 teknopark, 11 bin 500 teknoloji girişimi ve 290 bin kişilik AR-GE ekosistemiyle sahip olduğumuz kabiliyeti kardeş topraklarla buluşturacağız” diye konuştu.

“Hiçbir kardeşimizin elini bırakmayacağız” diyen Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve haklarının teslim edilmesinin Türkiye’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür eden Kacır, TEKNOFEST 2025’in Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara şükranlarını sundu ve yarışmalara katılan gençleri tebrik etti.