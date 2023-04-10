Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
10.04.2023 tarihinde, saat 09.45 sıralarında İskele-Ercan Anayolu Akova kavşağı yakınlarında Sıdıka ELBASAN(K-46), yönetimindeki ZNE 156 plakalı salon aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkıp, 3 metre derinliğindeki bankete düştükten sonra toprak zemine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip müşehade altına alınmıştır soruşturma devam etmektedir.