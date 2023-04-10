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10.04.2023 tarihinde, saat 09.45 sıralarında İskele-Ercan Anayolu Akova kavşağı yakınlarında Sıdıka ELBASAN(K-46), yönetimindeki ZNE 156 plakalı salon aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkıp, 3 metre derinliğindeki bankete düştükten sonra toprak zemine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip müşehade altına alınmıştır soruşturma devam etmektedir.

Polisten kavgayla ilgili açıklama

Polisten kavgayla ilgili açıklama

Kaza yla ilgili polis ten yapılan açıklama şu şekilde:

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