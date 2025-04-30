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Yargıç, sanığın yargılandığı ve mahkum edildiği “Yaralama, Vahim Zarar, Ciddi Darp, ve İtale-i Lisan suçlarının giderek yaygınlaştığını söyledi.

Yargıç, sanığın müşteki kadına, yüksek sesle hitaben “Valizini ve eşyalarını al git buradan” deyip İtale-i Lisanda bulunduktan sonra, mutfak çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam uzunluğu 40 cm ağız uzunluğu 20 cm olan ekmek bıçağını alıp, bıçağı sallayarak eşinin sol omuzunda 10 cm'lik kesinin oluşmasını sağladığını anımsattı.

Başkan Banu Soyer, Kıdemli Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı yargıç Sağer okudu. Yargıç, sanık Mustafa Bozkaya’nın, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesindeki ikametgahın salon odası içerisinde, kıskançlık sebebiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde, imam nikahlı eşi aynı yerde sakin N.A.’yı elleriyle boynundan tutup sıkmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

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