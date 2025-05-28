Haber: Karakuş Öz

Kadınlar, kuaför masraflarının artmasından şikayetçi…

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan kadınlar, saç yıkama, kesim ve fön gibi basit işlemlerin dahi yüksek fiyatlardan müşterilere sunulduğunu belirterek, rakamların cepleri zorladığına vurgu yaptılar.

“Kuaför ücretleri yalnızca bireysel bir hizmet meselesi değil, kadınların görünüş üzerinden tanımlandığı bir sistemin ekonomik yansımasıdır” görüşünü belirten kadınlar, fiyatlardan dolayı evde kendi çarelerini kendileri üretme yoluna gittiklerini belirterek, kuaförlerin fiyatlarında daha esnek olmasını talep ettiler.

Kadınlar kuaför ücretleri ile ilgili ne dedi?

Yasemin Türkmen: Birçok kuaför salonunda aynı hizmet örneğin saç kesimi, erkeklere kadınlardan çok daha düşük bir ücretle sunulmakta. Kadınlar için saç yıkama, kesim ve fön gibi basit işlemler dahi yüksek fiyatlarla etiketlenirken, erkekler için bu hizmetler oldukça makul rakamlarla sınırlı kalabiliyor. Bu durum sadece bir “piyasa koşulu” değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerinin ve beklentilerinin ekonomik düzleme yansımasıdır. Her kadın bakım ister ama bu ücretlerin bu kadar yüksel olması bizler bazen yoruyor.

Gülbiye Türkmen: Kadınların güzellik standartlarına uyması beklentisi, onları düzenli olarak kuaförlere gitmeye, saçlarını boyatmaya, bakım yaptırmaya, tırnaklarını süsletmeye yönlendiriyor. Bu beklentiler sosyal medyada, iş hayatında, hatta özel ilişkilerde dahi kendini hissettiriyor. Bu noktada kuaför ücretleri sadece bir hizmetin bedeli değil, toplumsal baskının ekonomik karşılığı haline geliyor. Son zamanlarda fiyatlar inanılmaz yükselmiş durumda. Biz kadınlar bakım isteriz ama bazen zorlanıyoruz.

Senem Güleçol: Güzellik kişisel bir tercihtir, ama bu tercih kadınlar için zorunluluk haline getirildiğinde bir eşitsizlik doğar. Kuaför ücretleri yalnızca bireysel bir hizmet meselesi değil, kadınların görünüş üzerinden tanımlandığı bir sistemin ekonomik yansımasıdır. Bu farkındalıkla hareket etmek, hem bireysel hem de toplumsal dönüşüm için önemlidir. Bence biraz daha esnek olmalıdır.

Saadet Çavuşoğlu: Kadınlar istedikleri gibi görünme hakkına sahiptir. Ancak bu hak, ekonomik bir yük haline gelmemeli. Devletin, yerel yönetimlerin ya da tüketici hakları derneklerinin kuaför hizmetlerindeki cinsiyet temelli fiyatlandırmaya karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Aynı zamanda kadınlar da bu farkındalıkla alternatif çözümler aramalı, topluluk temelli bakım alanları ve dayanışma ağları kurarak bu ekonomik yükü paylaşabilir. Hayatta bakımsız dolaşamam ama ekonomik şartlar da bazen zorlar.

Duru: Chileli: Son yıllarda artan hayat pahalılığıyla birlikte temel ihtiyaçlar bile lüks sayılmaya başlandı. Bu durumun en çok hissedildiği alanlardan biri de kişisel bakım. Özellikle kuaför ücretleri öyle bir noktaya geldi ki, artık birçok kadın ve erkek makası, boyayı, fön makinesini kendi eline almaya başladı. Kısacası, herkes kendi güzelliğinin ustası oldu. Geçmişte kuaföre gitmek, yalnızca kişisel bakım değil, aynı zamanda sosyal bir aktiviteydi. Sohbetler edilir, kahveler içilir, insan biraz kendine vakit ayırırdı. Ama artık bu keyif bile hesap kitap meselesi oldu. Basit bir saç kesimi, fön ya da boya işlemi yüzlerce lirayı bulabiliyor. Hal böyle olunca insanlar “Ben bunu evde de yaparım” demeye başladı.