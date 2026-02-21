Oyunu Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve daire müdürleri izledi. Oyun sonrası Ataoğlu hem oyuncuları tebrik etti hem de seyircilere 5 ay içinde yeni tiyatro binasının açılışını yapacaklarını yineledi ve sanatçılarla anı fotoğrafı çektirdi.

"Kafkas Tebeşir Dairesi" 27 Şubat Cuma ve her Cuma, saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenmeye devam edecek. Biletler, gisekibris.com adresinden ve oyun günü kapıdan temin edilebilir.