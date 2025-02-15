‘Kahtalı Mıçe’ olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), Antalya’da hayatını kaybetti.

Mustafa Kahtalı’ya geçen Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, kemoterapi aldı.

8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mıçe, son 4 ayını Yaşam Vakıf Hastanesi’nde geçirdi. Mıçe, bugün saat 03.00 sıralarında Antalya’da yaşama veda etti. Kahtalı’nın cenazesi, memleketi Kahta’da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından, Ulu Camii’nde kılınacak namaz sonrası Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda defnedilecek.

57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç’a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, “Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak” demişti.

‘Kahtalı Mıçe’ kimdir?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. Yörede Mustafa’nın kısaltılması olarak kullanılan ‘Mıçe’ nedeniyle bu lakabı alan Kahtalı, ilkokulu Kahta Kubilay İlkokulu’nda okudu. Çocukluğunda, çoğunlukla pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise dışardan sınavlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta’da düğün ve konserlerde türküler söylemeye başladı.

1975- 1985 yılları arasında albüme dökülemeyen ve resmi kayda geçmeyen albüm kayıtları yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde kaldı. İlk albümü ‘Kara Gözlüm’ü memleketi Adıyaman’da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul’a giderek çıkardığı ‘Gurbet Kuşu’ albümüyle şöhreti yakaladı. Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, Mahsuni Şerif, Sami Kasap gibi sanatçıların parçalarını da seslendiren Kahtalı’nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var. ‘Aslan’ olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla ‘Kahtalı’ olarak değiştirdi.