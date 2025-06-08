Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Haziran 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Uzun Yol Operasyonu düzenlendiğini söyledi. Polis, F.U'nun içerisinde bulunduğunu aracın ve kaldığı ikametgahın arandığını açıkladı.

Polis, yapılan, bir adet 7,62 mm çapında kalaşnikof marka tüfek ,tüfeğe ait toplam 16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında eroin türü ve 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, bin 15 ABD doları, 950 Stg ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, üç zanlının da cep telefonunda yazışmalar tespit edildiğini ‘Boss’ isimli bir kişiye sürekli bilgi içerikli mesajlar tespit edildiğini söyledi. Özmüezzin, zanlı O.K'nin adaya turist vizesi ile 31 Mayıs tarihinde ülkeye giriş yaptığını operasyonun gerçekleştiği akşam bavulunu da bırakarak apar topar kaçmaya çalıştığını gece yarısı saat 01.30’a bilet alarak gitmek isterken Ercan Havaalanı’nda tutuklandığını kaydetti. Özmüezzin Deniz Villaları çevresinde güvenlik kamera görüntülerinin incelenmeye başlandığını, O.K'ninKaraoğlanoğlu bölgesinde bulunan dairenin etrafında görüntülerin incelenmek üzere alındığını belirtti. Polis, zanlıların cep telefonunda yapılan incelemede S.A'nın kalaşnikofla çekişmiş fotoğraflarının bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ismi tespit edilen bir kişi hakkında mahkeme emri ile tutuklama çıktığını kaydeden Özmüezzin, 8 gün tutukluluk talep etti.

F.U'nun avukatı söz konusu silahın müvekkilinin babasına ait ve TMT döneminden kaldığını iddia ederek, EOKA’nın kullandığı silahlardan olduğunu, dedesinin ölmeden önce müvekkili olan torununa gömdüğü yeri söylediğini iddia etti. Mermilerin de bir kısmının nemli ve paslı olduğunu kaydeden savunma, tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğine işaret ederek 8 gün tutukluluk emri verdi.