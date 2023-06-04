Kalp sağlığıyla ilişkili olarak Uzman Kardiyolog Harmony Reynolds, TikTok’ta Everyday Health için çektiği bir videoyla asla yemediği besinleri paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

"KESKİN DİYET LİSTESİ ZOR"

Reynolds, her ne kadar keskin bir diyet tavsiyesi vermenin zor olduğunu, bunun sebebinin ise; beslenme araştırmalarında her zaman "en net" cevaplara ulaşmamaları olduğunu belirtti. Fakat günümüzde elde edilen veriler, birçok kanıt sunarak kalp sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

Reynolds, mevcut kanıtlara dayanarak, belirli yiyeceklerden kaçınmayı tercih ettiğini ve ölçülü olarak daha az sağlıklı yiyeceklerin çok nadiren de olsa tadını çıkardığını da belirtti.

MARGARİN VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINA DİKKAT!

Reynolds, gözlemsel çalışmaların , margarin ve bitkisel yağları tüketmenin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm ile ilişkili olduğunu öne sürdüğünü, ancak kolesterol gibi risk faktörlerini artırmadıkları için bunun nedeninin net olmadığını söyledi. Hindistan cevizi yağı da endişe verici çünkü doymuş yağlardan oluşuyor ve kalp sağlığı riskleriyle bağlantılı.

CİPSLERİ BİR KENARA BIRAKIN

Reynolds, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması.