26 Kasım 2025 günü saat 01.00 sıralarında, Kalecik Köy Yolu üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, Ü.M. (E-32)’yi yerde bulunan iki adet şüpheli poşeti almaya çalışırken fark etti. Polisleri gören şahıs, kullanımındaki araçla bölgeden uzaklaştı.
Yapılan ileri soruşturma sonucunda Ü.M. tespit edilerek tutuklandı. Olay yerinde bulunan iki poşet içerisinde toplam 2 kilogram hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.