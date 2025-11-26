Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yapılan ileri soruşturma sonucunda Ü.M. tespit edilerek tutuklandı. Olay yerinde bulunan iki poşet içerisinde toplam 2 kilogram hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

26 Kasım 2025 günü saat 01.00 sıralarında, Kalecik Köy Yolu üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, Ü.M. (E-32)’yi yerde bulunan iki adet şüpheli poşeti almaya çalışırken fark etti. Polisleri gören şahıs, kullanımındaki araçla bölgeden uzaklaştı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.