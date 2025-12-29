Bir süreliğine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Başhekim olarak görevlendirilen Mustafa Kalfaoğlu’nun görev süresi sona erdi. Kalfaoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne dönerken, Başhekim Başyardımcısı olarak görev yapan Birtan, başhekimlik görevine vekâlet edecek.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Başhekim Başyardımcısı olarak görev yapan Hasan Birtan, başhekimlik görevine vekâlet edecek. Hastanede kalıcı başhekimlik için ise Ekim 2026 tarihinde sınav yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Kıbrıs Postası