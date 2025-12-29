Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Anavatan Türkiye’nin Yalova ilinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polisler için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Dinçyürek, şehit olan güvenlik görevlilerine Allah’tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Aynı operasyonda yaralanan güvenlik personeline acil şifalar temenni eden Dinçyürek, terörün her türlüsüne karşı verilen onurlu ve kararlı mücadelede canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerinin daima yanında olduklarını vurgulayarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını yürekten paylaştıklarını ifade etti.