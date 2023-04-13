Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kalkanlı Yaşam Evi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devredildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Beceriksizsiniz…” dedi.

CTP’li vekil Besim, “Nihayet Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kalkanlı Yaşam Evi’ni Çalışma Bakanlığına devretti. Ülkenin en büyük sorunu, Sağlık Bakanlığının en büyük ihtiyacı ve görevi kronik başıma muhtaç hastalara bakmayı reddetti” ifadelerini kullandı.

Besim, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yasasını yapmadı, hemşire göndermedi, doktor göndermedi ve bu yükü sırtından attı. Yaşlı hasta insanları kaderiyle baş başa bıraktı… Şimdi Çalışma Bakanlığı doktor bulsun, hemşire bulsun da bu hasta insanlara baksın… Yazıklar olsun size… Siz hastaneye ilaç getirdik diye gazetelere boy boy poz vererek sağlığı yönettiğinizi zannedin ama bilin ki bu devran dönecek… Çok az kaldı.”