Şehir Planlama Dairesi ve Karayolları Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda, Güzelyurt Kaymakamlığı, geçtiğimiz ay içerisinde izinsiz yapı ve inşaat faaliyetlerini durdurmak amacıyla Güzelyurt Belediyesi ile iş birliği yaptı.

Devlet dairelerinden hassasiyet

Bölgedeki mevcut sorunların çözülmesi için devlet daireleri, özellikle Şehir Planlama Dairesi ve Karayolları Dairesi, sürece titizlikle yaklaşıyor. Servis yolları ve kamu kullanımına tahsis edilmiş diğer alanlarda yapılan incelemelerde, bu arazilerin bir kısmının izinsiz kullanımda olduğu ve kiralanan devlet arazilerinin bazı bölgelerde kaçak yapılaşmaya dönüştüğü tespit edildi.

Kaçak yapılar için yasal süreç

Bu tespitlerin ardından devlet kurumları, ilgili alanlarda kaçak yapıların kaldırılması için yasal süreci başlatma kararı aldı. Kaçak yapıların en kısa sürede tespit edilip devlet kontrolüyle yıkılması ön görülüyor. Kalkanlı bölgesi ve Güzelyurt çift şerit bağlantı noktalarında, hem yolların genişletilmesi hem de kamu arazilerinin yeniden yasal kullanım alanlarına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Güzelyurt Belediyesi’ne halktan destek

Güzelyurt Belediyesi’nin bu süreçte kaçak yapılara izin vermemesi, halk ve bölge esnafı tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Bu durum, belediyenin kamu düzeni ve yasalara uygun hareket etme konusundaki hassasiyetini gözler önüne serdi.

Bölge için büyük proje

Kalkanlı yolunun duble çift şerit yol olması projesi, bölgenin modernizasyonu ve ulaşım güvenliğini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bölgedeki bütünleştirici bir proje yakın süreçte hayata geçecek. Bu süreçte, devlet dairelerinin iş birliğiyle yapılan denetimler, altyapının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi için güçlü bir örnek teşkil ediyor.

Devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle yürütülen bu çalışmalar, bölge halkının güvenliğini ve kamu yararını önceleyen bir yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Kaynak: Gadara Medya