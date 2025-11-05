KKTC MOK Başkanı Kamalı, yaptığı yazılı açıklamada, “Sporun birleştirici gücüne, kardeşlik ve dayanışma ruhuna inanan bir halk olarak, gönlümüz orada olacak” dedi.

Kıbrıs Türk Devleti olarak, İslam Dayanışma Spor Oyunları’na bu yıl gözlemci üye statüsünde aktif olarak katılamamanın burukluğunu yaşadıklarını kaydeden Kamalı, "Başta Türkiyemiz olmak üzere tüm katılımcı ülkelere ve sporculara yürekten başarılar diliyoruz. Bu anlamlı organizasyonun, İslam dünyasında dostluk, birlik ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz. Sporla yükselen dostlukların, bir gün hep birlikte aynı sahada buluşmamıza vesile olmasını diliyoruz.” dedi.