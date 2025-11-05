Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) öğrencileri, üniversitenin öğrenci portalı UZEBİM’in bir haftadır erişilemez hale geldiğini ve sisteme giriş yapılamadığı için sınav programı ve duyurulara ulaşamadıklarını kaydetti.

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Portalın “hacklendiği” belirtilirken, öğrenciler bu durumun özellikle hafta sonu başlayacak sınav döneminde kaosa yol açmasından endişe ediyor.

Öğrencilerden edinilen bilgilere göre, bazı bölümlerde hâlâ sınav programı açıklanmamış durumda. Birçok öğrenci, “Üç gün sonra hangi sınavların olacağı hakkında hiçbir bilgimiz yok, sisteme giriş sağlayamıyoruz; tam bir kaos” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sınav haftasına sayılı günler kala öğrenciler yaklaşık bir haftadır yaşanan bu sorundan dolayı endişe ve tedirginlik yaşıyor.

YDÜ: HACKLENME YOK SORUN GOOGLE KAYNAKLI OLABİLİR

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Özer Turan Gündem Kıbrıs’a ulaşarak, YDÜ’nün öğrenci portalında bir sorun olmadığını söyledi. Turan, “Google hesabında sorun vardır. Hacklanmesi gibi bir durum yok. Bağlantı sorunu yaşıyor olabilir ama bu bambaşka bir şey. Teknik ve yazılım ekibinden de bilgi aldım zaten. Sistemde sıkıntı yok” diyerek, internet sorunu yada Google hesaplarından kaynaklanan bir sorun olabileceğini ifade etti.

Öğrencilerin portala giriş sıkıntısı ise devam ediyor.