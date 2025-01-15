Tutuklanan Kamerunlu’nun kullandığı araç, polis tarafından vurulan ve içerisinde 24 yaşındaki Pakistanlının bulunduğu aranan kiralık araç olarak tespit edildi. Araç da olay yerinde bulundu.

Polis, olayla bağlantılı olarak aranan diğer üç şüphelinin Kıbrıslı Türk olduğunu ve kuzeyde bulunduğunu belirledi. Bu nedenle, Polis, söz konusu kişilerin tutuklanması ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarına teslim edilmesi için İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi’ni devreye soktu.

Soruşturma devam ederken, bu kişilerin bulunmasına yardımcı olabilecek bilgisi olanların en yakın polis karakoluyla veya Vatandaş Hattı 1460 numarasından iletişime geçmeleri rica edildi.