Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin imalat ve sanayi alanında yatırıma ihtiyacını olduğunu belirterek, hükümetin ve Meclis'in bu noktada gerekli ilgiyi göstereceğini söyledi.

Töre, yatırımın anahtarının hükümet ve ilgili bakanlıkta olduğunu, istenen şartlar oluştuğu takdirde de projelerin önünün açılacağını belirtti.

Töre, sermaye ve teknoloji alanında yapılacak ciddi yatırımların hükümetle istişare içerisinde belirlenerek, ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleşebileceğini kaydetti.

Töre, Mücahit ile Mehmetçiğin beraber şehit olduğu bu toprakların sosyal ve ekonomik alanda da kalkınmasının önemli olduğunu ifade etti.

-İçten

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve eski AK Parti Diyarbakır milletvekili Cuma İçten de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de Anavatan olarak gördüklerini ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yapmak amacında olduklarını dile getirdi.

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş İnsanları Derneği (İSİYAD) Genel Başkanı Cemal Çoban da, yatırımı kendilerinin yapmaları şartıyla bir arsa talepleri olduğunu ifade etti.