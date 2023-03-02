Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kamusen Başkanı Metin Atan, “Acımız büyük bu acının hala daha derin izlerini taşıyoruz. Bizlerde sendikalı olarak gündemimizde yardımları tutuyor ve yardımlarda gönüllülük esası ile yola çıkıyoruz. İnsanların bulunduğu zor durum ve koşulların farkındayız umarım küçükte olsa bir katkı olur STK’ların bu yardımları adrese teslim şeklinde 350 aileye ulaştırılacak. Birlik beraberlik ve dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

“KKTC halkı bu konularda hassas, düşünceli ve yardımını esirgemiyor. Bizlerde Kamusen olarak yardımlarımıza devam edeceğiz” diyerek yardımların periyodlar halinde devam edeceğini aktaran Atan, yardımların gönüllülük esası ile yapılması gerektiğinin altını çizerek, hükümetin yasa gücünde kararname ile maaşlardan kesinti yaparak yardımların toplanması kararına bir kez daha karşı çıktıklarının altını çizdi.

Atan, “Hükümet kanadı bir yıl boyunca kesinti konusunda ısrarcı davranıyor. İş insanları, -sendikalar, ve STK’lar mecliste bu konudaki görüşlerini bir kez daha aktardı. Hükümete güvenmiyoruz, bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Ayrıca kimsenin bu şekilde maaşlardan kesinti yapma yetkisi yoktur. Maaşlardan kesinti yapılacaksa kişinin onayı olması gerekliliği vardır. ” dedi.

