Girne Çalışma ve Sosyal Sigortalar Dairesi personel yetersizliği, araç gereç alt yapısının yetersizliği nedeniyle grev başlattı. 20 Nisan 2023 Perşembe gününe kadar hükümetin gerekli adımları atmaması halinde Lefkoşa ve Girne’de uyarı grevlerinin başlayacak.

Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Atan, “Duyarsızlık ve basiretsizlik devam ediyor. Sorunlarımıza çare bulma noktasında hükümet yetkililerinden bir adım göremedik. Çalışma ve Sosyal Sigortalar Dairesi, Maliyenin kasasına önemli miktarda katkı koyan birkaç kurumdandır. Ancak bazı dairelerde personel şişkinliği olmasına rağmen buraya bir odacı bile alınmıyor. Eğer hükümet buna bir çare bulamıyorsa o koltukta oturmasın” dedi.

İstişare ve diyalogdan yana olduklarının altını çizen Atan, araç gereç eksikliklerine, alt yapı yetersizliklerine ve personel yetersizliğine dikkat çekerek, “Nüfus artışından dolayı özellikle Girne ve Lefkoşa’da işlemler daha da artı. 55 personel olması gerekirken 33 personel ile çalışılıyor. Arkadaşların dayanma gücü kalmadı. Yarına kadar süreleri var ya personel getirirler ya da Perşembe gününden itibaren uyarı grevi koyacağız. Teşkilat Yasası bile hazır olmasına rağmen komiteye bile gitmedi. Bunu bile yapamadılar. Bu insanlardan özverili çalışma istiyorlar. Siz de hükümet olarak gerekli adımları atmalısınız. Yarın mesai bitimine (20 Nisan 2023 Perşembe)kadar gerekli adımlar atılmazsa Girne ve Lefkoşa’da grev olacaktır” uyarısında bulundu.