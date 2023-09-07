Bakan Dinçyürek ziyareti çerçevesinde ilk olarak Kunter Güven Hastanesi, Mağusa Tıp Merkezi daha sonra Yaşam Hastanesi'ne giderek yetkililer ve sağlık personeli ile görüştü özel hastaneler ile ilgili bilgiler aldı.

Bakan Dinçyürek, sağlığın bir bütün olduğunu vurgulayarak kamu ve özel sektör hastanelerinin ayrı düşünülemeyeceğini, yapılacak işbirliği ile halkımıza daha güçlü bir sağlık hizmeti sunulabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı bu ülkede sadece sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin değil, tüm hastanelerin bakandır diyen Dinçyürek, hepimizin ortak hedefi ülke insanına daha iyi sağlık hizmeti vermek, bu noktada işbirliği yapılması önemlidir açıklamasında bulundu.

Dinçyürek, ziyaretleri çerçevesinde temel sebebin özel hastanelerin sıkıntıları ve önerilerini dinlemek, aynı zamanda yasal zeminde işbirliğini artırmak için fikir alışverişinde bulunmak olduğunu kaydetti.

Bakan Dinçyürek, 112 Acil Hizmetlerinin kamuda anlık ihtiyaç duyulması halinde özelden hizmet satın alınabilmesine dair görüşlerini ziyaretleri çerçevesinde aktardığını, bu konuda görüştüğü özel hastane yetkililerinin işbirliğine hazır olduklarını ifade etmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kunter Güven Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Kunter, Mağusa Tıp Merkezi Hastahanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serap Kağan, Mağusa Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr. Türker Ozankaya ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının halka kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu, işbirliğine her zaman hazır olduklarını ifade ettiler.