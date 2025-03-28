KAMUSEN tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) olarak kamuda görevli geçici ve sözleşmeli personelin haklarının güvence altına alınması için bugüne kadar yürütmüş olduğumuz çalışmalar sayın Başbakan Ünal Üstel’in KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan’a geçtiğimiz günlerde verdiği sözle bayramdan sonra meyvesini veriyor. Yapılan görüşme sonucunda yasa çalışmalarının bayram ertesi tamamlanacağını tüm üyelerimize müjdelemek isteriz.” denildi.

Bahse konu yasa ile geçici ve sözleşmeli memurların kamudaki çalışmalarını belirli bir düzen, hak ve adaletli şekilde sürdürebilmeleri için gerekli iş güvencelerinin verilmesinin, risk ödenekleri, izin ve özlük haklarının sağlanmasının talep edildiğinin belirtildiği açıklamada, Meclis’te bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmaların da takipçisi olunacağı kaydedildi.

Açıklamada, tüm sendika üyelerinin Ramazan Bayramı da kutlandı.