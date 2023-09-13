Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.09.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Bostancı’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde, Murat BOZLAR (E-34) yönetimineki LL 993 plakalı kamyonet araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Cihangir TİP (E-51)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Cihangir TİP, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Murat BOZLAR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

