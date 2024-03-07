Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 15.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 15.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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