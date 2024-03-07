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Dünyanın en eski ekmeği Konya'da bulundu

Dünyanın en eski ekmeği Konya'da bulundu

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 15.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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