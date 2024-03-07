Yangın sonucu meydana gelen hasarla ilgili bilgi alan Gardiyanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada çalışma hayatından sorumlu bakan olarak fabrika işçileri ile bir araya gelmek ve hasardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları yerinde dinlemek istediğini söyledi.

Gardiyanoğlu, yangından dolayı fabrikanın çalışma hayatında karşılaşabileceği sıkıntıların giderilmesi ve çalışanların mağdur olmaması için elinden geleni yapacağını belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat ile İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ertunç Doğu eşlik etti.