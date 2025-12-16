Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, zanlının 5 Aralık 2025 tarihinde saat 19:13 raddelerinde Değirmenlik-Haspolat ana yolu üzerinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya neden olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının kaza sonrasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine görevli polis ekipleri tarafından rızası ile kendisinden tükürük örneği alınarak uyuşturucu testi yapıldığını, test sonucundan cannabis tespit edildiğini kaydetti.

Polis, akabinde zanlının rızası ile 20 cc tüp içerisinde kan örneği emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 7 gün tutuklu kaldığını, analize gönderilen kan örneğinin sonucu geç çıkacağından dolayı teminata bağlandığını anımsattı. Polis, 15 Aralık’ta zanlıdan alınan kan örneğinin sonucunun çıktığın, kokain ve hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı aleyhine uyuşturucu tesiri altında araç kullanma ve kokain ile hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından da soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının hem kendisine hem başkalarına zarar verecek şekilde hareket ettiğini, kazada yaralanan şahsın uzun süre ayağa kalkamayacağını, yatılı tedavi göreceğini söyledi. Polis, Kasım ayında uygulamaya konulan uyuşturucu testi cihazının güvenirliğinin analiz sonucuyla kanıtlandığını da ifade etti. Polis, zanlının soruşturmanın devam eden kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.