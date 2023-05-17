Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Erken Tanı Merkezi’nde ücretsiz olarak meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu bağlamda 30-65 yaş grubu kadınlara smear testi, 40-69 yaş grubu kadınlara mamografi ve 50-74 yaş grubu kadın ve erkeklere gaitada gizli kan testinin (GGK) ücretsiz olarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaş grupları uygun olan ve taramalarını ücretsiz olarak yapmak isteyen vatandaşların hafta içi mesai saatleri 22 35 645 numaralı hattı arayarak, kayıt yaptırıp randevu alabileceği kaydedildi.