Haber: Bahar SANCAR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “Mülkiyet” konusunda gerçekleştirdiği tutuklamalar ve Rum Mahkemeleri tarafından verilen hapis cezaları KKTC’de emlak ve inşaat sektöründe tedirginliği artırıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çıkardığı yeni tutuklama kararları ve devam eden girişimleri ise KKTC’de sert tepkilerle karşılandı. Diğer taraftan sınır kapılarında “Schengen” uygulamasının başlayacağı yönünde iddialar ise yine vatandaşların konuştuğu ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Kapalı Maraş’ın tamamen açılma ihtimali ise hem sokakta vatandaş tarafından hem de siyasi kulislerde ilk konuşulan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Gündem Kıbrıs, Gazimağusa bölge muhtarlarına “Mülkiyet” konusunu, Rum Yönetiminin tavrını ve “Maraş” açılımını sordu.

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk:

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, Mülkiyet konusunda Rum Yönetiminin girişimleri hakkında konuşarak, “ Öncelikle KKTC tanınmadığı için bütün avantajlar ne yazık ki Rumlarda. Yıllardan beri hükümetlerin yanlış politikaları bu sonucu doğurdu. Özellikle iskele ve Esentepe taraflarında 50-100 dönüm insanlara verdiler ve insanlar da sattı. Gelinen noktada yaşananları görüyorsunuz. Devletin daha önceden bunu düşünmesi ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha etkin çalıştırması lazımdı. Maalesef bugün bile görüyoruz ki hala daha bazı yerler peşkeş çekilmeye devam ediliyor. Günün sonunda Rumlar bir açık buldu ve saldırıyor. Rum mallarını, eş değer koçanlı ev alan kişiler bile Avrupa’ya gidemeyecek duruma geldi” ifadelerini kullandı.

“Kapalı Maraş’ın açılmasının özellikle Gazimağusa ekonmisine büyük katkıları olacağını söyleyen Buruk, “Kapalı Maraş’ın açılması Gazimağusa için çok iyi olur. Ancak uluslararası koşullara uygun olarak açılmalıdır. Aksi takdirde sıkıntı yaşarız” dedi.

Gazimağusa Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu:

Akdoğan Muhtarı İsmail Kozanoğlu, mülkiyet konusunda yaşanan gelişmelerden dolayı devletin sorumlu olduğunu söyledi. Kozanoğlu, “Halkın yapabileceği bir şey yok. Devlet koçanları verdi. Halk buna bir şey yapamaz. Devletlerarası bir heyetle bunu savunmaları ve arkasında durmaları lazım. Eşdeğerli insanlar Güney’de mallarını bırakıp geldi. Bunları hiç söylemiyorlar. Halkta bir tedirginlik var. İnsanlar her gün muhtarlığa geliyor ne yapacağız diye soruyor ne olacak bilmeyiz. Devletin çaresine bakması lazım, vatandaşın bu konuda alabileceği bir tedbir yok maalesef” dedi.

Olası bir “Kapalı Maraş açılımı” hakkında da konuşan Kozanoğlu, “Kapalı Maraş 50 yıldır kapalı atıl vaziyette duruyor. Bir anlaşmayla açılırsa çok iyi olur. KKTC’nin kontörlü altında malları olanlar gelip yaşasın. Orada atıl vaziyette koca bir şehir var, deniz kenarı… Kapalı Maraş açılırsa KKTC ekonomisi de daha farklı olur. Rumlar da her şeyi istiyor eskisi gibi ama hiçi şey eskisi gibi olmaz. Annan Planı döneminde Biz evet dedik onlar hayır dedi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortaklarından biri biziz. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar kurdu. Ancak Rumlar bizi azınlık sayıyor. Her şey kendilerinin olsun istiyorlar. Bu saatten sonra öyle bir şey olamaz. Herkes kendi tarafında yaşasın” dedi.

Gazimağusa Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz:

Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz, mülkiyet konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Bu konuda yanlışları en başında yaptık. Konjonktür ve savaş gereği mallarını terk eden insanların mallarına biz birçok şehit arsası, mücahit puanı şeklinde koçanlar dağıttık. Bunların gerçek koçanlarının ve mülk sahiplerinin başkası olduğunu biliyorduk. Aynı şekilde Kıbrıslı Türkler de Güney’de mallarını terk etti. Ancak Rumlar başkasına koçan vermedi. Bunun için de masada elleri güçlüdür. Biz Kıbrıslı Türklere malın varsa gel otur der. Eğer o malın içinde biri varsa da onu çıkartır. Bu yanlışlık buradan kaynaklanıyor. Bu iş döndü dolaştı Rumun eline koz verdi. Siz koçanı olanlarla ticaret yapıyorsunuz deyip emlak sektörüne saldırıyor. Bizim yaptıklarımızı temizlemek için bir şey yapamayız. Bunu masada konuşmak lazım ancak çözüm masada olur. Kapıları kapatırız diye tehdit ederek olmaz, çözülmez” ifadelerini kullandı.

Kapalı Maraş açılımı hakkında da konuşan Delideniz, “Kapalı Maraş’ın yapılan girişimlere karşılık tehdit olarak açılması da yapılacak bir yanlış olur. Bunu bir koz olarak kullanıyoruz ama sadece en baştan yaptığımız yanlışları devam ettirmek olur. Ancak uluslararası anlamda gerçek sahiplerine malları verilirse ve Birleşmiş Milletler garantisi ile Maraş açılırsa ekonomiye çok faydası olur. Maraş’ta esas konu turizmdir. Sadece Mağusa’ya değil, KKTC ekonomisine de genel anlamda çok faydası olur” dedi.

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil:

Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil, mülkiyet konusunda yaşananlar noktasında bunların yaşanacağının uyarısının yıllar önce yapıldığını söyledi. Yeşil, “Bunların olacağı biliniyordu. Ancak tüm uyarılara rağmen gökdelenler diktiler, keyif yaptılar. Bu yaşananlara şaşırmıyorum. Zaten biz diğer tarafa geçemiyoruz, kapılar da kapansın. Herkes kendi tarafında yaşasın. Tüm bu yaşananların sebebi hükümettir. Zaten onlar da sadece bizim oyumuzu seviyorlar. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bizim İtalya’ya, Fransa’ya gitme imkânımız yok” diye konuştu.

“Olası bir Kapalı Maraş açılımı” hakkında da konuşan Yeşil, “Kapalı Maraş bence yüzde 100 açılacak. Ancak nasıl açılacağı önemlidir. Kapalı Maraş’ın açılması sadece Gazimağusa e KKTC ekonomisi için değil, bütün dünya için çok iyi olur” dedi.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu:

Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu, mülkiyet konusunda yaşanan gelişmeleri ve Rum Yönetimi’nin gerçekleştirdiği tutuklamaları değerlendirerek, “Rumlar bu işi abarttı. Rum Yönetimi resmen KKTC ekonomisine darbe vurmaya çalışıyor. KKTC’nin bu konuda yapabileceği fazla bir şey yok. Türkiye’nin bir politika geliştirip bu yaşananların önünü alması gerekiyor. Yoksa Rumlar bizi maddi yönden bitirecekler. Devletin en büyük geliri emlak sektöründendir. Emlak’tan vergi alınmadıkça Maliye’nin kasasına para girmez. Bizim başka gelirimiz yok. İnsanlar bu yaşananlardan dolayı ellerindeki malı da satmaya başladı. Bu yaşananlara en net çözüm ve yapılacak olan kısasa kısastır. Bence bana kalsa ben kapıları kapatırdım. Rumlara yakışan odur. Bizim de mallarımız var o yanda. Onlar da o zaman bu yana geçmesin” dedi.

Kapalı Maraş açılımı hakkında da konuşan Yahyaoğlu, “Maraş’ın açılması için çok geç kalındı, çoktan açılması lazımdı. Maraş’ın açılması KKTC ekonomisine yüzde 100 katkı sağlar. Bir de İngiltere ve Rusya’dan da direkt uçuşlar başlarsa Rum kapısına kilidi vurur. Kapalı Maraş’ın açılmasını sonuna kadar destekliyorum” diye konuştu.

Gazimağusa Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala:

Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala, Mülkiyet konusu ile ilgili olarak uluslararası girişimlerin hukuk yoluyla yapılması gerektiğini söyledi. Pala, Rumlara bu kadar taviz verilmemesi lazım... Karşı bir girişim yapılmalıdır. Bugün bunu yapan yarın daha farklı şeyler de yapar. Onlara güven olmaz. Biz Kuzey’deyiz onlarda Güney’de. İki tarafta da bir yaşam ve düzen oluşturulmuş. Bundan sonra da Rum Yönetimi daha fazla yaptırım uygulamaya çalışacaklardır. Hükümetin ve devletin de bu konuda önemler alması ve vatandaşlarının haklarını koruması lazım” ifadelerini kullandı. Sınır kapılarında son dönemlerde KKTC vatandaşlarına çıkarılan zorluklar hakkında da konuşan Pala, “Sudan sebeplerden dolayı vatandaşlara zorluk çıkarılıyor ve bu tamamen Rum Yönetimi’nin politikalarından kaynaklıdır. Türkleri sevmiyorlar bu bir gerçektir. Güney’e çalışmaya alışveriş yapmaya giden vatandaşlarımız var. Bu uygulamaları tasvip etmiyorum” dedi.

“Kapalı Maraş açılımı” hakkında da konuşan Pala, “Kapalı Maraş kesinlikle açılmalıdır. Zaten neden senelerdir Kapalı duruyor ki? Adanın en güzel noktası yıllardır atıl bir şekilde harap oluyor. İnsanların Maraş’ın açılmasına ekonomik olarak ihtiyacı var. Maraş açılırsa yeni kalkınma, hizmet ve iş imkânları olacak. Neden insanlarımız faydalanmasın ki? Kapalı Maraş’ın açılması için girişim yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Beyarmudu Köyü Mustafa Tan:

Beyarmudu Köyü Mustafa Tan, yarım asırdır Rumların durmadığını ve girişimler yaptığını söyleyerek, “Bizi ambargolar altında ezmek ve ekonomimizi batırmak istiyorlar. Bu yaşananlar iyiye gitmiyor. Sağlam bir karşı hamle yapılması gerekmektedir. Bizim de Güney’de mallarımız var. Larnaka’da bir fabrika vardı Türk Malıydı ama Rumlar onu çevirdi. Ona göre bir araştırma ve girişim yapılmalı ve karşı cevap verilmelidir” diye konuştu.

“Kapalı Maraş açılımı” hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tan, “Kapalı Maraş kesinlikle açılmalıdır. 40 seneden fazla oldu orada kapalı duruyor. Maraş’ın açılması Kıbrıs Türkü ve KKTC ekonomisi için çok faydalı olur. Türkiye açsın, KKTC yasaları altında Rumlar ve diğer yabancılar gelsinler mülklerine girsinler. Kapalı Maraş’ın açılmasını destekliyorum” dedi.