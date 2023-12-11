Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, sosyal medya hesabı üzerinden İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un açıklamalarına tepki gösterdi.

Kapısız, “İşveren Sendikası asbaşkanı Metin Arhun daha geçen gün "asgari ücreti beğenmeyen gitsin Avrupa'da çalışsın" diye açıklama yaparken, şimdi de "birbirimizden uzaklaşmak toplumsal varlığımıza da zarar verir" deyip çalışan tarafını sağduyuya davet ediyor. O işler öyle değil Arhun!” ifadelerini kullandı.

“Çalışandan, üretenden, halktan uzaklaşırsan işyerin kapanır” diyen Kapısız, şöyle devam etti:

“Çok yakında çalıştıracak işçi bile bulamayacaksınız. Çünkü siz çalıştıracak işçi değil, ezecek köle arıyorsunuz!”