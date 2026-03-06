Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıta yapılan zamma sert tepki göstererek hükümeti toplu taşıma sektörünü bitirmekle suçladı.

Mazota gelen 4 TL’lik zamla birlikte sektörün artık nefes alamaz hale geldiğini belirten Topaloğlu, “Hükümet toplu taşıma sektörünü bitirdi. Bu sektörü alıp hayallere attınız. Zaten zor olan şartlar yapılan zamlarla birlikte taşınamaz hale geldi” dedi.

Ülkede neredeyse tüm maliyetlerin döviz üzerinden belirlendiğine dikkat çeken Topaloğlu, zamların da dövize endeksli yapıldığını ancak sektörün Türk lirası ile ayakta kalmaya zorlandığını ifade etti. Bu durumun taşımacıları her geçen gün daha büyük bir ekonomik baskı altına soktuğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun akaryakıt zammına ilişkin açıkladığı rakamlarla pompaya yansıyan artış arasında fark olduğuna da dikkat çeken Topaloğlu, “Öngörülen zam nasıl oluyor da daha yüksek açıklanıyor? Bakanlar Kurulu birbirinden habersiz mi hareket ediyor? Olgun Bey mi hesabı yanlış yaptı, yoksa ortaya çıkan zam farkı ile başka bir şey mi finanse edilmeye çalışılıyor?” diye sordu.

Akaryakıta yapılan son artışla birlikte 95 oktan benzin 46,12 TL’den 52,12 TL’ye, 98 oktan benzin 47,12 TL’den 53,12 TL’ye, Euro Diesel 45,25 TL’den 49,25 TL’ye ve gaz yağı 44,06 TL’den 50,25 TL’ye yükseldi.