Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın fiber optik altyapı projesine ilişkin açıklamalarında yer alan “eleştirilere saygı”, “eksiklerin giderilmesi” ve “anlayış birliği içinde hareket edilmesi” yaklaşımının, Tel-Sen’in bugüne kadar ortaya koyduğu yapıcı tutumla örtüştüğünü belirtti.

“AMACIMIZ KAVGA ETMEK DEĞİL; ALTYAPININ DOĞRU, ŞEFFAF VE KAMU YARARINI GÖZETEN BİR MODELLE KURULMASI”

Yazılı açıklama yapan Üredi, Tel-Sen’in süreç boyunca teknolojik gelişime, fiber altyapıya veya ülkenin dijital dönüşümüne karşı olmadığını dile getirerek, “Biz her zaman masadaydık, bugün de masadayız. Amacımız kavga etmek değil, ülkemizin telekomünikasyon altyapısının doğru, şeffaf ve kamu yararını gözeten bir modelle kurulmasını sağlamaktır.” dedi

Sendikanın özellikle şeffaflık, sağlıklı ve kamuya açık bir fizibilite çalışmasının yapılması, kamu yararının korunması ve devletin stratejik altyapı üzerindeki hakimiyetinin sürdürülmesi konularına dikkat çektiğini söyleyen Üredi, dile getirdikleri eleştirilerin herhangi bir siyasi niyetle değil, ülkenin telekomünikasyon geleceğini koruma sorumluluğunun bir gereği olarak yapıldığını kaydetti.

TEKNİK AKIL, ŞEFFAFLIK VE ORTAK MUTABAKAT

Cevdet Yılmaz’ın projeye ilişkin açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini de belirten Üredi, açıklamasında, “KKTC’nin gerçekten bir bilişim adası olabilmesi için kararların aceleyle değil, teknik akıl, şeffaflık ve ortak mutabakatla alınması gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Üredi, Tel-Sen’in bundan sonraki süreçte de uzlaşıdan, diyalogdan ve teknik gerçeklerden yana tutumunu sürdüreceğini ifade ederek, fiber optik altyapı projesinin yalnızca teknik bir proje değil, aynı zamanda ülkenin haberleşme altyapısının ve ekonomik geleceğinin nasıl şekilleneceğini belirleyecek stratejik bir mesele olduğunu dile getirdi.