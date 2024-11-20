Yağışsız geçen günler son bulacak, yurt genelinde sağanak hakim olacak. Kanada üzerinden soğuk hava dalgası geliyor.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugünden itibaren sağanak yağışların etkili olacağını belirtti.

Çalışkan, "Şu ana kadar olan dönem çok kurak geçti. On bin metre üzerindeki jet rüzgarları Kanada üzerinden esen bu rüzgarlar yağışları hem Avrupa'ya hem de bize getirmeye başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SICAKLIKLAR 10-12 DERECE DÜŞECEK

Başta İstanbul'da olmak üzere soğuk havaya zaman zaman poyraz zaman zaman lodos eşlik edecek. Sıcaklıklar ise yurt genelinde 10 ila 12 derece arasında düşecek.

Soğuk havanın birçok bölgede etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Bu hafta çok hareketli öncelikle çarşamba günü İstanbul Marmara'da lodos çok kuvvetli esmeye başlayacak. Çarşamba gece saatleri ve perşembe öğle saatleri arasında İstanbul'da Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Bolu ve Zonguldak boyunca Kuzey Ege'de, İzmir, Çanakkale, Manisa boyunca lodos saatte 60-70 km hızla esecek." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Cumartesi günü ise aralarında İstanbul'un da olduğu bazı bölgelerde yağışın kara çevirme ihtimali var.

Kar yağışının etkili olabileceğini belirten Çalışkan, "Cumartesi İstanbul'da şiddetli bir yağış var akşam saatlerinde bu yağışın kara çevirme ihtimali var ama net bir şey diyemeyiz İstanbul için. Ancak Ankara ve Anadoluya birçok şehire kar gelebilecek gibi duruyor." uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.