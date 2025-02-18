KTMMOB, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan yarışma kitabının tanıtımı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, dernek üyeleri, bazı milletvekilleri, sendika ve oda temsilcileri ile aileler katıldı.

Etkinlik, depremde hayatını kaybedenler ve Şampiyon Melekler anısına saygı duruşuyla başladı, ardından ailelerle yapılan röportajların yer aldığı video gösterildi.

-CÖMERT

Etkinlikte daha sonra KTMMOB Genel Saymanı Navter Zafer Cömert açılış konuşması yaptı.

Cömert, konuşmasında 6 Şubat depremlerinde kaybedilen canları ve Şampiyon Melekler’i unutmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Depremin yalnızca binaları değil, hayatları da yıktığını belirten Cömert, KTMMOB olarak kendi camialarından kıymetli yol arkadaşları Evren Çavdır’ı kaybettiklerini ifade etti.

Bu acıyı unutturmamak için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Gazimağusa Belediyesi ile birlikte bir anıt yarışması düzenlediklerini söyleyen Cömert, bu sürece katkı koyan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

“Keşke bugün burada onları anmak için değil, hayallerini konuşmak için bir araya gelmiş olsaydık” diyen Cömert, Şampiyon Melekler’in hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Cömert'in konuşmasının ardından, Münevver Özgür Özersay, proje yarışması kapsamında hazırlanan ve yayımlanan kitabın hazırlanış süreci ile ilgili bilgiler verdi.

-KARAKAYA

Etkinlikte konuşan Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve onların hatırasını sonsuza kadar koruyacak anıtın temellerini atan kıymetli bir çalışmayı paylaşmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmasında "Bu proje, kaybettiğimiz evlatlarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizin anısını ölümsüzleştirmek için atılmış çok önemli bir adımdır.” ifadelerine yer veren Karakaya, “Bu proje aynı zamanda adalet mücadelemizin ve dayanışmamızın bir ifadesidir" dedi.

“ANIT, TOPLUMUMUZUN HAFIZASINDA DERİN İZ BIRAKACAK BİR ADALET SEMBOLÜ OLACAK”

Karakaya, yarışmaya katkı sağlayan sanatçılara, jüri üyelerine ve projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Bu anıt, sadece bir eser değil, toplumumuzun hafızasında derin iz bırakacak bir adalet sembolü olacaktır" diye konuştu.

Şampiyon Melekler’in hatırasını yaşatmaya kararlı olduklarını vurgulayan Karakaya, "Onları unutmayacağız, unutturmayacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

-ULUÇAY

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise konuşmasında, Adıyaman’da yaşanan zorlu süreci anlattı.

Depremin ardından birlikte hareket ettiklerini ve Adıyaman’a ulaşarak, kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten Uluçay, zorlu koşullarda halkın birlik içinde olduğunu ve her kesimin dayanışma gösterdiğini ifade etti.

Projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, seçilen projenin bir an önce hayata geçirilmesi için hükümetin ve Başbakan Ünal Üstel’in de destek verdiğini vurgulayan Uluçay, Kuzey Kıbrıs’ın deprem kuşağında olduğunu belirterek, bu konuda daha fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.

-ÇELER

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler de, depremin ardından gösterilen cesaretin ve mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Özellikle Şampiyon Melekler’in ailelerinin, yaşadıkları acılara rağmen dimdik durarak mücadele etmelerinin herkese ilham verdiğini belirten Çeler, ailelerin gösterdiği bu direncin, sadece kendi kayıpları için değil, tüm toplum için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Deprem riski taşıyan adada, siyasilerin, meslek odalarının ve yerel yönetimlerin daha fazla cesaret göstererek, güvenli yapıların inşasına odaklanması gerektiğini söyleyen Çeler, bu mücadelenin sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda hayatı savunma mücadelesi olduğunun altını çizdi. Çeler, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

-GÜÇLÜSOY

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy ise, 6 Şubat’tan bu yana Kıbrıs Türk halkından aldıkları cesaretle ailelerle birlikte sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Devletin sürece katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını ve bu çabayı sürdüreceğini belirten Güçlüsoy, Şampiyon Melekler Anıtı için sürecin hızlı bir şekilde başlatılacağını ve Mart ayında ihale sürecine başlanacağını dile getirdi. Güçlüsoy, 2026 Şubat’ında anıta çelenk koymayı planladıklarını söyledi.

Güçlüsoy ayrıca, 6 Şubat’ta yaşananlar ve görülen eksikliklere de işaret ederek, ülkenin eksiklikleri ve zorlukları aşabilmek için odalar, ilgili kurumlarla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Güçlüsoy, herkesin aynı hedefe odaklanarak, güçlü bir dayanışma içinde karşılaşılan zorlukları aşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

-ERHÜRMAN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Bu konuda sözlerinin sınırlı olduğunu ve daha fazla konuşmak yerine, bu acı süreçte gösterilen cesaretin önemine değinen Erhürman, ailelerin mücadelesinin sonuna kadar destekçisi olacaklarını vurguladı.

"Ailelerimizin adımları nereye basarsa, biz de orada olacağız" diyen Erhürman, mücadelenin amacına ulaşana kadar devam edeceğini belirtti. Erhürman, ailelerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

-AYSAL

Etkinlikte son sözü ise KTMMOB Başkanı Seran Aysal aldı. Aysal, 6 Şubat’taki trajik olayların ardından yaşanan kayıpların, kendilerine hem büyük bir sorumluluk hem de bir görev yüklediğini belirtti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile birlikte bu süreci unutmamak ve unutturmamak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Aysal, "Eylem ve söylemi örtüştürecek bir duruma gelmemiz gerekir" dedi.

-“BİLİMSEL TEMELDEN UZAK BİR YAPININ GETİRDİĞİ SONUÇLARI ŞU ANDA YAŞIYORUZ”

Aysal, yaşananların sonuçlarının çok farklı sebepleri olduğunu ve bunların arasında imar barışı ve imar aflarının da bulunduğunu vurgulayarak, bilimsel temelden uzak bir yapının getirdiği sonuçları şu anda yaşadıklarını söyledi.

KTMMOB olarak, kayıpların anısını yaşatmak için gerekli adımların atılacağını belirten Aysal, anıt yarışmasının tamamlandığını ve kitabın hazırlanarak, elde edilen gelirle Dernek’e katkı sağlayacaklarını aktardı. Aysal ayrıca, 35 canın anısını yaşatmak için fiziksel anıtın inşa edilmesi adına kararların alındığını ve sürecin hızla başlatılacağını kaydetti.

Aysal, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin okul kompleksi projesine de değinerek, projenin en doğru ve bilimsel şekilde hayata geçirilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

Aysal, bu sürecin sadece sözde kalmaması gerektiğini, aynı zamanda somut adımlarla ilerlemeleri gerektiğini ifade ederek, katılımcılara ve sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca, KTMMOB’ye bağlı oda başkanları, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de söz alarak görüşlerini paylaştı.

Konuşmaların ardından, projenin hazırlanmasına ve programın gerçekleştirilmesine katkı koyanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.