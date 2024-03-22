Kızı Selin’i İsias Otel enkazında kaybeden acılı baba Enver Karakaya, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, katillerin avukatlarına seslendi.

Karakaya, İsias sanıklarının ailelere davadan çekilmeleri için para teklif etmeye başladıklarını söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

“Yüzsüz ahlaksızlar, ailelere davadan çekilmeleri için para teklif etmeye başlamış babam. Sanıyorlar ki sizin yokluğunuzun ödenebilecek maddi bir bedeli var!

Buradan bizi sürekli takip eden katillerin avukatlarına da seslenmiş olayım, sakın ama sakın denemeyin! Bizim kanımız, canımız satılık değildir!”