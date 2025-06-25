Trafik akışının engellenmesini önlemek adına Girne Belediyesi ekipleri, 24 Haziran Salı akşam üzeri başlattığı çalışmayı, organize bir şekilde 25 Haziran Çarşamba günü sabah 07:00 sularında tamamladı. Caddenin peyzaj ve otopark düzenlemesi ile aydınlatma çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “16 saat süren bir çalışma ve herkesin birbirini tamamlayacak şekilde kendi görev alanında çalışması… Bu başarılı çalışmaya katkı koyan taşeronlarımıza, boya ekibimize, Belpaz Bayındırlık Birimi ekibimize, Trafik Zabıta Birimi’mize kentim adına teşekkür ederim.” dedi.

Açıklamasının devamında, kentin zorlu koşullarının kendilerini geliştirmeye zorladığını ve Girne Belediyesi’nin bir bütün olarak hızlı ve organize şekilde hareket edebildiğini vurgulayan Şenkul, sırada caddenin peyzaj, otopark düzenlemesi ve aydınlatılma çalışmalarının yer aldığını kaydetti.