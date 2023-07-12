Girne’de düzenlenen ‘Karanlık Yol’ operasyonunda yakalanan H.Ç. ile M.Y. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ali Çavuş, 11 Temmuz 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Girne’de düzenlenen ‘Karanlık Yol’ operasyonunda uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine Yeni Liman’da pusuya yattıklarını açıkladı.

Polis memuru, bir süre sonra H.Ç. isimli zanlının olay yerine geldiğini ve hemen gözaltına alındığını belirterek, zanlının üzerinde arama yapıldığını ancak uyuşturucu madde bulunmadığını ifade etti.

Olay yerinde sorgulanan H.Ç’nin uyuşturucu almak için Yeni Liman’a geldiğini itiraf ettiğini belirten Çavuş, bir süre sonra M.Y’nin de motosikletle operasyon alanına geldiğini aktardı.

Çavuş, ekipleri fark eden zanlının motorunu bırakarak, koşarak kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olmadığını söyledi. Polis memuru, yakalanan zanlının sırt çantasında 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, 2 adet metal öğütücü, 6 adet cam pipo ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36 bin TL, 700 ABD Doları, 100 Euro ve 20 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlıların evlerinde de arama yapıldığını belirten Çavuş, kanunsuz herhangi bir şeye rastlanılmadığını söyledi.

Çavuş, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlıların bağlantılarının araştırılacağını, cep telefon dökümlerinin de inceleneceğini belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.