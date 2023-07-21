Girne’de düzenlenen "Karanlık Yol" operasyonunda yakalanan M.Y. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu olguları aktardı.

Polis, 11 Temmuz 2023 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Girne’de düzenlenen Karanlık Yol Operasyonunda uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine Yeni Liman’da pusuya yattıklarını açıkladı.

Polis memuru, bir süre sonra zanlının motosikletle operasyon alanına geldiğini ifade etti. Polis, ekipleri fark eden zanlının motorunu bırakarak, koşarak kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olmadığını söyledi. Polis memuru, yakalanan zanlının sırt çantasında 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, 2 adet metal öğütücü, 6 adet cam pipo ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36,000 TL, 700 ABD Doları, 100 Euro ve 20 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlının 11 Temmuz’dan beri tutuklu olduğunu kaydeden polis, benzer sabıkaları olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.