ÖZEL HABER

Son günlerde meydana gelen trafik kazalarının birçoğu gece vakti ve aydınlatma olmayan yollarda gerçekleşiyor. Özellikle Kuzey Çevre Yolu son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında başı çekiyor…

KARANLIK VE AŞIRI SÜRAT… Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı Gündem Kıbrıs'a verdiği demeçte Kuzey Çevre yolunun aydınlatma altyapısı olmadan açıldığını belirterek, bunun büyük bir sorun olduğunu kaydetti. Özellikle Kuzey Çevre yolunda meydana gelen kazalarda aşırı süratin ön plana çıktığına da değinen Avcı, sürücülere de seslenerek 'evet yol karanlık ama bu size aşırı sürat yapma hakkı vermiyor' dedi. Aşırı süratle masum insanların canın da tehlikeye atıldığını kaydeden Avcı, 'devlet üzerine düşeni yapmıyor, sürücü rahat davranıyor ve ölüme davetiye çıkarılıyor' ifadelerini kullandı.

"AYDINLATMALAR CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"… Özellikle kavşakların ve çemberlerin aydınlatılmasının can güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Avcı, "bunu yapmamak can güvenliğini ihmal etmek, değerli bulmamak, önemsememek ve ötelemek olarak kabul edilir" diye konuştu.

"ELEKTRİK BORCUNDAN DOLAYI ELEKTRİĞİ KESİK OLAN YOL VAR"… Devletin ve kurumların asli görevinin can güvenliğini ön planda tutmak olduğunu vurgulayan Avcı, "para yok bütçe yok demekle bu durum ötelenmemeli. Elektrik borçlarından dolayı da yollardaki aydınlatma direklerinin elektriklerinin kesilmesi kabul edilemez' diye konuştu. Avcı şu anda borç yüzünden bazı yollara aydınlatma hizmeti verilemediğini vurguladı.

"MUAYENELERDE ARAÇLARIN FARLARI DA DENETLENMELİ"… Yollardaki aydınlatma eksikliğinin büyük sorun olduğunu dile getiren Avcı, buna ek olarak araç muayenelerinde araçların farlarının gece yeterli olup olmamasına da bakılması gerektiğini söyledi.

CESURER: KONUYA ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN İSTİŞARELER SÜRÜYOR… EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, ana arterlerin Karayolları Dairesi’nin kontrolünde, park ve bahçelerin belediyelerin kontrolünde, diğer aydınlatmaların ise KIB-TEK kontrolünde olduğunu söyledi. Cesurer, ana yollardaki aydınlatmalar için şuan KIB-TEK ve Karayolları Dairesi’nin görüştüğü ve konuya çözüm bulunması konusunda istişareler yapıldığını kaydetti.