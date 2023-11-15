Bostancı’da meydana gelen “Yaralama, Ciddi Darp, Mülke Tecavüz ve Kanunsuz Bıçak Taşımak” suçlarından tutuklanan G.T, H.T. ve O.T. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emir Eğitmen olguları aktardı.

Polis, 14 Kasım 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Bostancı’da sakinler G.T. ve kardeşleri olan H.T. ile O.T’nin, zanlı G.T’nin eşine mesaj attığı gerekçesiyle Bostancı’da sakin G.T’nin ikametgahına giderek, onu oğlu B.T.’yi darp ettiklerini söyledi. Polis, 3 zanlının baba-oğulun yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı G.T.’nin tasarrufundaki henüz tespit edilemeyen bıçak ile G.T.’yi sağ kulak arka kısmını 3 cm kesmek suretiyle yaraladığını belirtti.

Polis, yaralının Cengiz Topel Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardıma müteakip taburcu olduğunu, zanlıların da aynı gün tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, 4 tanıktan ifade aldıklarını kaydeden polis, 8 tanıktan daha ifade alacaklarını söyledi. Polis, ayrıca incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.