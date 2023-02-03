Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Kış kalbimize iyi gelmiyor…” ifadelerini kullandı.

Dr. Vaiz, aşırı soğukların ortaya çıkmasıyla kalp ve damar hastalıkları ile kalp krizlerinin sıklığının arttığını belirterek, “Soğukta kalp damarları büzülür, daralır, kanın akışkanlığı azalır, kanın pıhtılaşma eğilimi artar, bazı hormonların artması adrenalin, noradrenalin gibi kalp ve damar hastalıkları riskini artırır” dedi.

Vaiz, açıklamasına şöyle devam etti:

“Aşırı soğukta ağır eforlardan kaçınılmalı.

Ağır yemeklerden, kolesterolden zengin işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı sebze, meyve tüketimi artırılmalı.

Sigara içilmemeli, sigara içilen ortamlarda bulunulmamalı.

Kalp ve tansiyon ilaçları düzenli alınmalı.

Egzersiz havanın ılık olduğu saatlerde doktorunuza danışarak yapılmalı...”