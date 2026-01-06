Fileleftheros gazetesi “Sikas ile Şiddet Dolu Siyasi Gerilim Filmi… Sorgulanmadan Önce Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Bilgi Topluyorlar” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Sikas’ın karısını yılbaşı tatilini geçirmek için gittikleri Atina’da ciddi şekilde darp ettiğini ve kadının oradayken doktora gittiğini yazdı.

Gazete, kadının adaya döndükten sonra yeniden hastaneye giderek darp raporu alıp, 4 Ocak’ta polise şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürecinde toplanan delillerin dün, Rum Hukuk Dairesi’ne sunulduğunu ve yasa gereği, Sikas’ın dokunulmazlığı bulunduğu için sorguya alınamayacağını, yargılanamayacağını ve tutuklanamayacağını kaydetti.

Sorgu memurlarının Yunanistan makamlarından da hukuki yardım alacağını belirten gazete, kadının şikayetinin ispatlanabilmesi için doktoru da dahil, olaya doğrudan ya da dolaylı müdahil olan taraflardan da ifade alınacağını yazdı.

Gazete, Rum Başsavcı Vekili Savvas Angelidis’in dün, dosyanın hukukçular tarafından incelenerek en kısa zamanda Yüksek Mahkeme’ye sevk edilmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması için talimat verdiğini kaydetti.

Karısını darp ettiğini kesin bir dille reddeden Sikas’ın, polise ifade verme konusunda gönüllü olduğunu belirten gazete, bunun için hukuki sürecin tamamlanmasının bekleneceğini yazdı.

-DİSİ Sikas’ın ismini oy pusulasından çıkarıyor

Gazete, bir diğer haberinde ise, bu skandal sonrası DİSİ’nin karıştığını ve tepki olarak, Sikas’ın isminin oy pusulasından çıkarılmasının önerildiğini yazdı.

Olayın, parti üzerinde baskıya ve siyasi bedele mal olduğunu kaydeden gazete, yarın yapılacak parti toplantısında, Sikas’ın isminin oy pusulasından çıkarılması önerisinin onaylanmasının beklendiğini belirtti.

Haberde, Sikas’ın yerine Andreas Mihailidis’in getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

-Diğer siyasi partilerden tepkiler

Gazete, bir başka haberinde de AKEL, DİPA ve POGO Kadın Örgütü’nün olaya tepki gösterdiklerini yazdı.

Habere göre AKEL, böyle bir skandala asla müsamaha gösterilemeyeceğini kaydederek, tüm yetkili makamlara, özellikle de Hukuk Dairesi’ne olayı detaylı ve objektif şekilde irdelemesi çağrısında bulundu.

DİPA ise, darp haberlerini ciddiyetle takip ettiklerini ve yetkili makamların olayı detaylı şekilde araştırarak, sorumluları cezalandırması gerektiğini belirtti.

Habere göre POGO Kadın Örgütü de Sikas’ın dokunulmazlığının derhal kaldırılarak yargılanması ve olayın detaylı ve objektif şekilde aydınlatılmasını talep etti.