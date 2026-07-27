Görüşme, saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda başladı. Holguin’i Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ karşıladı.

Holguin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu akşam adaya gelmesi öncesinde liderlerle ayrı ayrı temaslarda bulunuyor.

Kolombiyalı diplomat, Erhürman’dan önce Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Erhürman ile görüşmesinin ardından Holguín’in açıklama yapması bekleniyor.

Holguin, Kıbrıs temasları öncesinde, geçen günlerde Brüksel’de Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir araya gelmiş, ardından da Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, dün akşam, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs’a ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı.

-Guterres, bu akşam adaya geliyor... Üçlü görüşme çarşamba

BM’den Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyaretine ilişkin yapılan açıklamaya göre Guterres, 27-29 tarihlerinde, iyi niyet misyonu kapsamında ve Kıbrıs meselesine yönelik bağlılığını teyit etmek amacıyla adada temaslarda bulunacak. Guterres, iki liderin yanı sıra ilgili paydaşlarla da görüşecek; çözüm sürecinin ilerletilesine ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün faaliyetleri de dahil olmak üzere adadaki istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları ele alacak.

Bu akşam adaya ulaşması beklenen Guterres, yarın iki liderle ayrı ayrı görüşecek. Guterres, saat 10.00’da Hristodulidis, saat 11.45’te ise Erhürman ile makamlarında ayrı ayrı görüşecek.

Genel Sekreter, çarşamba günü ise ara bölgedeki iki liderle üçlü görüşmede bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Guterres’in basın toplantısı yapması bekleniyor.

Guterres’e ziyaretinde, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in eşlik etmesi planlanıyor.

Guterres’in ziyareti, bir BM Genel Sekreteri’nin 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’a gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak. Kıbrıs’a son BM Genel Sekreteri ziyareti, 2010’da Ban Ki-Moon tarafından yapılmıştı.